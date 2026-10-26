Tarsus'ta coğrafi işaretli Sarıulak zeytinine dev destek: Üreticiye 5 bin fidan müjdesi!
Tarsus’un coğrafi işaretli lezzeti Sarıulak zeytinini dünyaya tanıtmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali coşkuyla tamamlandı. 3 gün süren festivalde üreticilere 5 bin fidan dağıtılırken, elde edilen zeytinyağının kanser tedavisi gören çocuklara bağışlanacağı duygusal bir 'İyilik Hasadı'na da imza atıldı.
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Tarsus’un coğrafi işaretli Sarıulak zeytinini tanıtmak ve zeytincilik potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali tamamlandı.
Üç gün süren festivalde bilinçli üretim, uygulamalı eğitimler, üretici destekleri ve toplumsal dayanışma ön plana çıktı.
Tarsus’un önemli tarımsal değerlerinden Sarıulak zeytininin korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalde, üretimden tüketime kadar birçok konu ele alındı.
Düzenlenen söyleşilerde doğru üretim yöntemleri ve tüketici bilinci konusunda bilgilendirmeler yapılırken, Kösebalcı Köyünde üreticilere yönelik teknik hasat, budama, toprak yönetimi, salamura hazırlığı ve markalaşma eğitimleri verildi.
Festival kapsamında Tarsus’ta 5 bin Sarıulak zeytin fidanı dağıtılarak üretimin geliştirilmesine katkı sağlandı. Ayrıca Çağlayan Mahallesi’nde yapımı devam eden zeytin pazarı ve semt pazarı projeleriyle üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturabileceği yeni satış alanlarının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.
Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında gerçekleştirilen 'İyilik Hasadı' oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, aileler, lösemiyi yenmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllülerle birlikte zeytin topladı. Hasattan elde edilecek zeytinyağının tedavi gören çocuklara gönderileceği bildirildi.
Öte yandan zeytinyağında kaliteyi artırmak ve nitelikli üretimi teşvik etmek amacıyla 2. Tarsus Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışmasının 4-6 Şubat 2027 tarihlerinde düzenleneceği, yarışmaya katılmak isteyen üreticilerin 11 Ocak 2027 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.