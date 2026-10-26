Tarsus'ta coğrafi işaretli Sarıulak zeytinine dev destek: Üreticiye 5 bin fidan müjdesi!

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Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında gerçekleştirilen 'İyilik Hasadı' oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, aileler, lösemiyi yenmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllülerle birlikte zeytin topladı. Hasattan elde edilecek zeytinyağının tedavi gören çocuklara gönderileceği bildirildi.



Öte yandan zeytinyağında kaliteyi artırmak ve nitelikli üretimi teşvik etmek amacıyla 2. Tarsus Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışmasının 4-6 Şubat 2027 tarihlerinde düzenleneceği, yarışmaya katılmak isteyen üreticilerin 11 Ocak 2027 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.