Mantar toplamaya gittiği yerde tesadüfen buldu, hayatı değişti: Karabük'te 1700 rakımlı zirvede şok keşif! 250 gram ağırlığında
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan Şenol Diktepe, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Dinlenirken yerde bulduğu, rengi ve ağırlığıyla çevresindeki taşlardan ayrılan yabancı cismi Karabük Üniversitesi'ne götürdü. Uzmanlarca yapılan analizde, 250 gram ağırlığında bu cismin ne olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Şenol Diktepe, yerde bulduğu farklı yapıdaki taşın göktaşı olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.
Eskipazar’a bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Şenol Diktepe, dinlendiği sırada çevredeki taşlar arasında rengi ve yapısıyla dikkat çeken bir taş fark etti. Diğerlerinden daha ağır olan taşı alan Diktepe, Karabük Üniversitesi'ne götürerek uzmanlara inceletti.
Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analizde, yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taşın göktaşı olduğu tespit edildi. Göktaşı bulmanın sevincini yaşayan Diktepe, "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı. Merak edip yanıma aldım. Hocamız incelediğinde meteor taşı olduğunu söyleyince çok sevindik. Şükürler olsun taşımızı bulduk" dedi.
"MERAKLISINA VEREBİLİRİZ"
Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi. Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti. Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu.