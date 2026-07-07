Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 41 yaralı

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Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı, şoförün de etkisiyle beraber devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı. Hem İhtisas Hastanemiz hem Tıp Fakültesi Hastanemize tüm yaralılarımızı sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum."