Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen müdahalelerle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.