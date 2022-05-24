Akhisar Gazi Ortaokulu bahÃ§esinde bu sabah kermes dÃ¼zenlendi. Kermesteki stantlardan gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinden yiyen 3 Ã¶ÄŸrenci rahatsÄ±zlandÄ±. ArdÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencide de mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Zehirlenme belirtileri gÃ¶steren 38 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Akhisar Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Erdem,Â 38 Ã¶ÄŸrencinin mide ÅŸikayetleri nedeniyleÂ Ã§eÅŸitli hastanelere baÅŸvurduÄŸunu ifade etti.

Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler de gÄ±da sergisinde bulunan gÄ±dalardan numune alarak konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Ã‡eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan 38 Ã¶ÄŸrencinin tedavilerinin tamamlanmasÄ±ndan sonra taburcu edildiÄŸi belirtildi.Â