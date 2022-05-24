Manisa'da 38 öÄŸrenci gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Manisa'nÄ±n AkhisarÂ Gazi Ortaokulu bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen kermesteki sergide satÄ±lan gÄ±dalardan yiyenÂ 38 Ã¶ÄŸrenciÂ zehirlenme ÅŸÃ¼phesi ileÂ hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavilerinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrenciler taburcu edilirken, kermeste satÄ±lan gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinden alÄ±nan numuneler tahlile gÃ¶nderildi.Â
24.05.2022 - 19:40 | | AKHÄ°SAR (Manisa), (DHA)
Akhisar Gazi Ortaokulu bahÃ§esinde bu sabah kermes dÃ¼zenlendi. Kermesteki stantlardan gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinden yiyen 3 Ã¶ÄŸrenci rahatsÄ±zlandÄ±. ArdÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencide de mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Zehirlenme belirtileri gÃ¶steren 38 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Akhisar Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Erdem,Â 38 Ã¶ÄŸrencinin mide ÅŸikayetleri nedeniyleÂ Ã§eÅŸitli hastanelere baÅŸvurduÄŸunu ifade etti.
Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler de gÄ±da sergisinde bulunan gÄ±dalardan numune alarak konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Ã‡eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan 38 Ã¶ÄŸrencinin tedavilerinin tamamlanmasÄ±ndan sonra taburcu edildiÄŸi belirtildi.Â