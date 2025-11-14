GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManavgat'ın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor! Ocak 2026'da başlanacak: Off road bitiyor!
HaberlerGündem Haberleri Manavgat'ın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor! Ocak 2026'da başlanacak: Off road bitiyor!

Manavgat'ın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor! Ocak 2026'da başlanacak: Off road bitiyor!

14.11.2025 - 11:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manavgat'ın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor! Ocak 2026'da başlanacak: Off road bitiyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve bölgenin en değerli ekolojik alanlarından biri olan Sorgun Çamlığı, Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınıyor. Ekolojik olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan 350 yıllık kızıl çam ve fıstık çamı gibi nadir türlerin yanı sıra çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapan bu kumul ormanı, tel çitlerle çevrilmeye başlanıyor.

Haberin Devamı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve ekolojik olarak nesli tükenmekte olan çam türlerinin yanında çok sayıda endemik bitki türü, kuş ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Sorgun Çamlığı tel çitle çevriliyor.

İLGİLİ HABER

Konya'nın 3 ilçesinde 600 bin TL'ye müstakil ev! Yüzlerce satışa çıktı
Konya'nın 3 ilçesinde 600 bin TL'ye müstakil ev! Yüzlerce satışa çıktı

Manavgatın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor Ocak 2026da başlanacak: Off road bitiyor

Manavgat'ın akciğerlerinden, kumul ormanı olmasının yanında çok sayıda endemik bitki türü, zengin bitki çeşitliliği ve florası, kuş ve hayvan çeşitlerine ev sahipliği yapan ekolojik olarak nesli tükenmekte olan 350 yıllık kızıl çam ve fıstık çamı gibi nadir bulunan çam çeşitlerinden oluşan Sorgun Çamlığı Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınıyor.
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇALIŞMALAR OCAK AYINDA BAŞLAYACAK

Sorgun ormanlarında başta off road araçlarının verdiği tahribat ve muhtemel yangınlar olmak üzere değişik tehlikelerden korunması amacıyla tel örgü çalışması başlatılıyor. 2026 Ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların ardından giriş çıkışların kontrol altına alınacağı, böylelikle mevcut ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunacağı, çöp atılmasının önüne geçileceği belirtildi.

Güncel Haberler

Sivas’ta keşfedilen yeni maden rezervleri heyecan yarattı! Şehir ekonomisine güç katacak
#Gündem

Sivas’ta keşfedilen yeni maden rezervleri heyecan yarattı! Şehir ekonomisine güç katacak

Telefonla su buluyor, suyu görünce elektrik çarpmışa dönüyor! Mersinli çiftçinin 35 yıllık gizli yeteneğini gören hayret ediyor
#Gündem

Telefonla su buluyor, suyu görünce elektrik çarpmışa dönüyor! Mersinli çiftçinin 35 yıllık gizli yeteneğini gören hayret ediyor

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Büyük ikramiye 800 milyon TL, tamamı dağıtım garantili
#Ekonomi

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Büyük ikramiye 800 milyon TL, tamamı dağıtım garantili