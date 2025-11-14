Manavgat'ın nesli tükenme tehlikesi altındaki 350 yıllık çamları koruma altına alınıyor! Ocak 2026'da başlanacak: Off road bitiyor!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve bölgenin en değerli ekolojik alanlarından biri olan Sorgun Çamlığı, Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınıyor. Ekolojik olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan 350 yıllık kızıl çam ve fıstık çamı gibi nadir türlerin yanı sıra çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapan bu kumul ormanı, tel çitlerle çevrilmeye başlanıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve ekolojik olarak nesli tükenmekte olan çam türlerinin yanında çok sayıda endemik bitki türü, kuş ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Sorgun Çamlığı tel çitle çevriliyor.
Manavgat'ın akciğerlerinden, kumul ormanı olmasının yanında çok sayıda endemik bitki türü, zengin bitki çeşitliliği ve florası, kuş ve hayvan çeşitlerine ev sahipliği yapan ekolojik olarak nesli tükenmekte olan 350 yıllık kızıl çam ve fıstık çamı gibi nadir bulunan çam çeşitlerinden oluşan Sorgun Çamlığı Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınıyor.
ÇALIŞMALAR OCAK AYINDA BAŞLAYACAK
Sorgun ormanlarında başta off road araçlarının verdiği tahribat ve muhtemel yangınlar olmak üzere değişik tehlikelerden korunması amacıyla tel örgü çalışması başlatılıyor. 2026 Ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların ardından giriş çıkışların kontrol altına alınacağı, böylelikle mevcut ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunacağı, çöp atılmasının önüne geçileceği belirtildi.