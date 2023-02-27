Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası uyardı: 28 güne dikkat

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremin ardından yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışması yapılıyor.

UZMANLAR YORUMLADI

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Ersoy, "Yaşanan iki büyük depremden sonra tüm fay hatlarında ve Türkiye'de dengelerin bozulduğunu ve bu büyüklükteki depremlerin artığını görüyoruz. Bence bu normal. Daha önce zaten olabileceğini söylemiştik. Hasarlı binaların yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor. İnşallah altındaki insanlar sağ çıkarlar. Diğer depremlerde zarar görmüş binalar 5'i geçen depremlerde yıkılabilir. Bu depremler devam edecek, bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Büyük bir depremle ilişkili olduğunu söylemek son derece zor." ifadelerini kullandı.

PROF. ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN 28 GÜN UYARISI

Depremlerin ardından şehirlerin nasıl toparlanacağı konusunda açıklamalarda bulunan CNN TÜRK deprem danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken detaylar verdi.

Prof. Dr. Ersoy, "Şehirleri nasıl ayağa kaldıracağımız çok önemli. Artçıların güçlü olduğu dönemde inşaat yapmak tehlikeli. Ben şimdi inşaat malzemeleri konusunda uzman hocalarıma sordum. Dediler ki bir betonun tam mukavemet kazanması için 28 gün geçmesi gerekir. Bizim böyle depremsiz geçen bir anımız var mı? Yok. Dolayısı ile beton tam mukavemet kazanmadan tekrardan hasar görebilir. Belli bir süre inşaat yapmamak gerekiyor. Belki uzakta dökülmüş hazır betonlarla bir inşaat söz konusu olabilir. Ancak yerinde yapılacak inşaatlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Jeolojik çalışmalarda özgürüz ama inşaatta biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Konteyner kentleri biraz daha güçlendirebilirsek daha iyi olacak. Daha yaşanası bir ortam sağlanabilir kalıcı konutlar yapılana kadar." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

"1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor" dedi