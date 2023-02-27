Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı, ilk görüntüler geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı.

"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

DHA muhabiri İsmail Akkaya, depremin ardından bölgedeki gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında paylaştı:

Birkaç gündür buradayız, Malatya'dayız. Şu anda hiçbir binada insan yaşamıyor. Vatandaşlar hafif hasarlı ve orta hasarlı binalardan eşyalarını taşıyor. Endişe edilen eşya taşındığı sırada bina göçtüyse canlı olabilir mi diye ihbarlar değerlendiriliyor.

Şu anda depremle birlikte yıkılan bina bilgisi yok. Çok sayıda ihbar geliyor. Şu ana kadar yok diye biliyoruz. Gelen ihbarlar 'bina yıkıldığı' yönünde. Yaralı bir vatandaş olduğuna dair gelen ihbar yok. Konutlarda insanlar oturmuyor. Sadece eşya taşınması için binalara giren kişiler var.