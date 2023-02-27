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Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada!

Malatya'da ilk bilgilere göre 22 ağır hasarlı binanın yıkımına neden olan 5.6'lık deprem anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

27.02.2023 - 13:45 |
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk bilgilere göre en az 22 yapı yıkıldı. Depremin şiddeti şehirdeki bazı güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir cami ile bir evin güvenlik kamerasında depremle gelen çatırdama sesleri dikkat çekti.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı, ilk görüntüler geldi
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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı, ilk görüntüler geldi

Depremle çöken 4 katlı ağır hasarlı bir binanın en üst katındaki daireden eşya almaya çıkan baba ile kızını arama çalışması yapıldığı belirtildi.

Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Binalar yıkıldı, toprak kayması yaşandıMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." ifadelerine yer verildi.

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