GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

AFAD son dakika olarak duyurdu! Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. yerin 9 kilometre derinliğinde ve saat 20.20'de meydana geldi.

25.11.2024 - 20:31 |
Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. yerin 9 kilometre derinliğinde ve saat 20.20'de meydana geldi.

    GÜNCEL HABERLER

    Malatya'da korkutan deprem!

    Malatya'da korkutan deprem!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor

    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi