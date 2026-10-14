İNTERNETTE KONUM PAYLAŞANLARI İLGİLENDİREN KARAR! Kimler izin almak zorunda, kimler muaf?

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İnternette konum bilgisi paylaşmak için izin almak gerekiyor mu? Özellikle harita ve konum verilerinin ticari kullanımına ilişkin düzenlemeler gündeme geldiğinde akla gelen ilk sorulardan biri bu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği, 14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik, coğrafi verileri ticari faaliyetlerinde toplayan, üreten, paylaşan veya satan kişi ve şirketlerin izin süreçlerini düzenliyor. Ancak her adres paylaşımı veya sosyal medya konum etiketi bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Düzenlemede özellikle işletmelerin kendi adreslerini internet ortamında paylaşmalarına ilişkin açık bir muafiyet bulunuyor.

İŞLETMELER KENDİ KONUMUNU PAYLAŞMAK İÇİN İZİN ALACAK MI?

Yönetmeliğin 6'ncı maddesine göre işletmeler, faaliyet gösterdikleri merkez, şube ve acentelerinin adres ve konum bilgilerini kendi internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında paylaşmak için coğrafi veri izni almak zorunda değil.

Örneğin bir restoranın internet sitesine adresini yazması, bir mağazanın sosyal medya hesabında şubesinin konumunu göstermesi veya bir şirketin iletişim sayfasında ofisinin yerini paylaşması bu muafiyet kapsamında bulunuyor.

Aynı maddede, fatura düzenlemek amacıyla talep edilen adres bilgileri de izin yükümlülüğünün dışında tutuluyor.

Dolayısıyla düzenleme, işletmelerin müşterilerinin kendilerini bulabilmesi için adres ve konum bilgisi yayımlamasını engellemiyor.

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COĞRAFİ VERİ İZNİNİ KİMLER ALMAK ZORUNDA?

Yeni yönetmelik, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında bulunan verilerin ticari amaçla toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına yönelik faaliyetleri kapsıyor.

Bu faaliyetleri yürüten gerçek kişiler, özel şirketler ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alması gerekiyor.

Burada belirleyici olan, yalnızca bir adresin veya konumun internet ortamında bulunması değil; yönetmelik kapsamındaki coğrafi verilerle ticari faaliyet yürütülmesi.

Örneğin harita ve konum verilerini ticari bir hizmetin parçası olarak toplayan, işleyen veya satan işletmelerin faaliyetlerinin izin yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor.

Şirketlerin şubeleri için ayrı ayrı izin alması da gerekmiyor. Türk Ticaret Kanunu kapsamında şube veya acente niteliğindeki birimler için işletme merkezinin tek izin alması yeterli kabul ediliyor.

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SOSYAL MEDYADA KONUM PAYLAŞMAK YASAKLANDI MI?

Hayır. Yeni yönetmelik, kişilerin sosyal medya hesaplarında bulundukları yerin konumunu paylaşmasını yasaklayan bir düzenleme içermiyor.

Yönetmeliğin konusu, belirli coğrafi veriler üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin izin ve denetim sistemi.

Üstelik işletmelerin kendi merkez, şube ve acentelerine ait adres ve konum bilgilerini sosyal medya hesaplarında paylaşması da açıkça izin yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Bu nedenle yeni kuralları, Instagram'da konum etiketi kullanan veya işletmesinin adresini internet sitesine ekleyen herkese izin zorunluluğu getirildiği şeklinde yorumlamak doğru değil.

YENİ KURULAN ŞİRKETLER İLK YIL İZİN BEDELİ ÖDEMEYECEK

Yönetmelikte ticari faaliyete yeni başlayanlara yönelik bir kolaylık da bulunuyor.

İlk kez ticari faaliyete başlayan Türk vatandaşı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, faaliyete başladıkları yıl coğrafi veri izin bedelinden muaf tutulacak.

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Ancak bu muafiyet, izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Başka bir ifadeyle, yönetmelik kapsamında ticari coğrafi veri faaliyeti yürütecek yeni bir şirketin ilk yıl izin bedeli ödemesi gerekmese de faaliyet başlamadan önce izin başvurusu yapması gerekiyor.

Kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için coğrafi veri toplama, üretme veya paylaşma hizmeti sunan işletmelere de belirli koşullarda bedelsiz izin imkânı tanınıyor.

Bununla birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilen coğrafi verilerin ticari amaçla kullanılması, satılması veya paylaşılması halinde izin bedeli yükümlülüğü doğabiliyor.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE İSTİSNA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik veya doğal gaz dağıtım lisansı alan şirketler için de ayrı bir düzenleme yapıldı.

Bu şirketler, dağıtım lisansları kapsamındaki faaliyetlerinde coğrafi veri toplamak, üretmek, paylaşmak veya satmak için Bakanlığın elektronik altyapısına kayıt olmaları koşuluyla izin ve izin bedeli yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Ancak aynı verilerin dağıtım lisansı dışındaki ticari faaliyetlerde kullanılması durumunda izin alınması ve gerekli bedelin ödenmesi gerekecek.

COĞRAFİ VERİ İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Coğrafi veri izni başvuruları, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik altyapı üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurunun, ilgili ticari faaliyet başlamadan önce şirketi veya başvuru sahibini temsil etmeye yetkili kişi tarafından yapılması gerekiyor.

Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgelerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olacak.

İzin bedelleri Bakanlığın döner sermaye birim fiyat listesinde her yıl yayımlanacak.

Başvuru belgeleri onaylanan ve izin bedeli ödemekle yükümlü olan kişilerin, belirlenen tutarı 15 gün içinde yatırması gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak.

İZİNSİZ COĞRAFİ VERİ KULLANIMINA PARA CEZASI

Yönetmelik, izin alınmadan yürütülen ticari coğrafi veri faaliyetlerine yönelik yaptırımları da düzenliyor.

Bakanlığın izinsiz faaliyet tespit etmesi halinde ilgili kişi veya şirkete izin başvurusu yapması için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilecek.

Bu süre içinde başvuru yapmayan Türk vatandaşı gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine, tespitin yapıldığı yıla ait bir yıllık en yüksek izin bedeli tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için ise ceza, bir yıllık izin bedelinin iki katı olarak belirlendi.

Dolayısıyla ceza, internette herhangi bir konum bilgisi paylaşılmasına değil, yönetmelik kapsamındaki ticari coğrafi veri faaliyetlerinin gerekli izin alınmadan yürütülmesine ilişkin.

14 Ekim 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte coğrafi verilerin ticari kullanımında izin, ücretlendirme ve denetim süreçleri yeni kurallara bağlanmış oldu.