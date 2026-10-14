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GündemHatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!
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Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

14.10.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 45 bin dekarlık alanda yetiştirilen, aroması ve yüksek yağ oranıyla diğer türlerden ayrılan halhalı zeytininde üreticiler tatlı telaşa başladı. Küçük meyvesi, küçük çekirdeği ve etli yapısıyla bilinen halhalı zeytini; hem sofralık hem de yağlık olarak yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip asırlık ağaçlardan elde edilen ve yurt dışına da ihraç edilen zeytinin hasadının Kasım ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Hasat döneminde halhalı zeytininin kilogram fiyatı bahçede 150 TL’ye kadar ulaşıyor.

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1Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

İlçede 45 bin dekarlık alanda yetiştirilen halhalı zeytininde üreticiler, hasada başladı. Ürünlerden yaklaşık 20 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

2Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

Küçük meyvesi ve çekirdeği ile etli yapısıyla bilinen halhalı zeytini, yüksek yağ oranı nedeniyle hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendiriliyor.

3Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

Yaklaşık 250 yıllık ağaçlarda yetişen ve yurt dışına da ihraç edilen zeytinin hasadının kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Halhalı zeytini bahçede kilosu 150 liraya kadar alıcı buluyor.

4Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

‘1500 TL YEVMİYE KAZANIYORUZ’

Ailesiyle zeytin toplayan işçilerden Havva Songül Çakıcı, halhalı zeytininin aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi. Çakıcı, zeytinciliğin yıl boyu bakım gerektirdiğini ancak ağaçların çok fazla suya ihtiyaç duymadığını kaydetti.

5Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

Zeytinin, lezzetini yağmur suyundan aldığını dile getiren Havva Songül Çakıcı, "Gemlik zeytininin kilogram fiyatı, kalitesine göre 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Halhalı zeytininde ise kilogram fiyatı 150 ’ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar zeytinin çeşidine ve kalitesine göre farklılık gösterebiliyor.

6Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

Biz kadınlar bir araya gelerek birlikte çalışıyor, emeğimizle aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kazandığımız parayı evimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanıyoruz. Günlük 1500 TL yevmiye kazanıyoruz.

7Hatay'da 250 yıllık ağaçlardan toplanıyor, yurt dışına ihraç ediliyor: Kilosu 150 TL’den alıcı buluyor!

Bir kadının kendi emeğiyle evine gelir götürmesi bizim için oldukça güzel. Çok şükür, hayatımızdan memnunuz. Hem çalışıp, kendi paramızı kazanıyor hem de ailemizin geçimine destek oluyoruz" dedi.

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