Malatya’da helikopter düştü: MSB: 4 askerimiz şehit düştü

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

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EKİPLER ENKAZDA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği evin bahçe duvarı yıkılırken, ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Ayrıca helikopterden kopan parçalar ise toplanmaya başladı.

Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in naaşları Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazelerinin, sabah düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

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BAHÇELİ: HEPİMİZİ HÜZNE BOĞAN BU ELİM KAZA

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malatya'daki helikopter kazasına ilişkin açıklamasına yer verildi. Bahçeli, açıklamasında, "Bugün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır" ifadelerini kullandı.

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BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ŞEHİTLERE RAHMET MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN URALOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya’da Kara Kuvvetlerimize ait askerî helikopterin kaza kırıma uğradığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada şehit olan dört kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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BAKAN GÜRLEK: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANLARINI CENNET EYLESiN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin" dedi.

BAKAN KACIR: MEKANLARI CENNET OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından, "Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" paylaşımında bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BOLAT: ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Vatanımızın huzuru ve güvenliği için görev başında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: AZİZ MİLLETİMİZİN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sanal medya hesabından, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN TAZİYE MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN TEKİN: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da askeri bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.