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Malatya'da bir şantiyee çıkan yangın korkuttu! Depo küle döndü

20.05.2025 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Malatya'da bir şantiyee çıkan yangın korkuttu! Depo küle döndü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangına müdahalede bulunmak isterken aracın çarpığı polis memuru ise yaralandı.

Olay, 10.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyenin depo olarak kullanılan bölümünde strafor malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun dumanla birlikte çevrede paniğe neden oldu.

Malatyada bir şantiyee çıkan yangın korkuttu Depo küle döndü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen bir polis memuru, bölgede seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Malatyada bir şantiyee çıkan yangın korkuttu Depo küle döndü

Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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