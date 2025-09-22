Malatya'da bir buçuk yıldan beri öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği bulundu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.09.2025 - 14:15

Kaynak: İHA

Malatya’da yaşayan ve yaklaşık bir buçuk yıldır geçmeyen öksürük şikayeti bulunan bir hasta, sonunda hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonucunda hastanın uzun süredir devam eden öksürüğünün nedeninin akciğerine kaçan bir kabak çekirdeği olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu tür vakaların nadir görülse de özellikle uzun süren ve sebebi bulunamayan öksürüklerde yabancı cisim ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın'a başvuran A.T., uzun süredir geçmeyen kuru öksürük şikayeti yaşadığını belirtti. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından Dr. Aşkın'ın yönlendirmesiyle hastaya bronkoskopi işlemi uygulandı. Bronkoskopi sırasında hastanın solunum yolunda kabak çekirdeği tespit edildi. Başarıyla çıkarılan cisim sonrası hastanın öksürük şikayeti tamamen sona ererken, yaklaşık 18 ay süren şikayetlerinden kurtulan hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, doktoruna ve hastane ekibine teşekkür etti.

Malatyada bir buçuk yıldan beri öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği bulundu

Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan farklı nedenler olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu vakada olduğu gibi, solunum yollarına kaçan yabancı cisimler de kronik öksürüğe neden olabilir" diye konuştu.

