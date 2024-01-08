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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Pütürge olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

08.01.2024 - 16:31 |
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.19’da kaydedilen sarsıntı, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem AFADdan ilk açıklama geldi

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." açıklamasını yaptı.

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