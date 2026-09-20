Maltepe Sahili’nde yoğun ilgi gören Dragon Festivali devam ediyor

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KELOĞLU: TAKIM RUHUNU YAKALAMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ



Yarışa katılanlardan Demirören Yatırım Holding İç Kontrol Yöneticisi Zeynep Keloğlu ise, “Çok eğlenceli ilk yarışımızı tamamladık. Bir dakika 14 saniyede. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sonuç aldık. İkinci yarışımızı yapacağız. Ekip olarak çok hazırız, çok enerjiyiz. Eğlenmeye geldik ama tabii ki kupayla da dönmeye geldik. Holding ve grup şirketlerimiz dahil toplam 21 kişiyiz. Ekip olarak her birimizin birlikte hareket etmesi ve takım ruhunu yakalaması bizim için çok kıymetliydi. 12 antrenman yaptık. Hem antrenmanlarımızda hem de yarış anında keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



BAYTAR: BU SPOR EKİP İŞİ



Yarışa katılanlardan Demirören Yatırım Holding Yönetici Asistanı Esra Baytar da, “Şirketimizin bize sunduğu olanaklar sayesinde buradayız. Öncelikli olarak yarışmaktan ziyade, daha çok eğlenme amaçlı buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu spor bir ekip işi. Biz ekip olarak aylardır canla başla mücadele verdik ve şirketimizi çok iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bugün ilk yarışımıza çıktık ve 1 dakika 14 saniyelik bir dereceyle yarışımızı tamamladık. Şu an ikinci yarışımızı bekliyoruz. Enerjimiz tam, gücümüz tam. Şu an için yarış vaktimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



ESER: HEPİMİZ İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR



Şans Teknoloji Bölge Satış Yöneticisi Mustafa Eser de, “Çok eğleniyoruz, çok güzel. Hem holdingdeki diğer firmalardaki arkadaşlarla beraber gücümüzü birleştiriyoruz hem de iletişim açısından kaynaşmış oluyoruz. Hepimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Güzel oluyor, hep beraber. Ailelerimiz de geliyor, bize destek oluyorlar. Sabah erken saatlerde geldik, beraber kahvaltımızı yaptık. Hep beraber takım stratejisini konuştuk, neler yapabiliriz diye. Bir şekilde hep beraber konsantre olmaya çalıştık. Sonra da ailelerimizin desteğiyle parkura gittik. Daha iyi bir derece yapabilirdik ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. İkinci yarışta daha da iyisini yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



YILDIZ: KUPAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ



Şans Girişim İdari İşler Yöneticisi Atakan Yıldız, “Buraya sabahın erken saatlerinde geldik. Yaklaşık 12 antrenman yaptık. Dolu dolu 12 antrenman gerçekleştirdik. Çok keyifli ve gurur verici bir katılım oldu. Geçen sene de aynı şekilde yarışmıştık. Bu sene iddialıyız. Kupayla dönmek istiyoruz. Ailelerimiz burada, arkadaşlarımız burada. Bize destek olmaya geldiler. Buradan onlara bu kupayı armağan edip dönmek istiyoruz” dedi.