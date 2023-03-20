Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
20.03.2023 - 23:57 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.42'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-20
Saat:23:42:43 TSİ
Enlem:38.105 N
Boylam:37.786 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7NFd9eF1qX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi