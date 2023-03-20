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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

20.03.2023 - 23:57 |
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.42'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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