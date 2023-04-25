Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
25.04.2023 - 21:55 |
Afad'ın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.34 kilometre olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-04-25
Saat:21:48:11 TSİ
Enlem:38.239 N
Boylam:38.638 E
Derinlik:11.34 km
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