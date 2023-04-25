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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25.04.2023 - 21:55 |
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afad'ın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.34 kilometre olarak bildirildi.

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