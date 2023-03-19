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Malatya'da 4.0 büyüklüÄŸünde deprem!

Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

19.03.2023 - 10:39 |
Malatya'da 4.0 büyüklüÄŸünde deprem!

AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Malatya'nÄ±n DoÄŸanÅŸehir ilÃ§esinde 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.

Saat 10.25'deki depremin derinliÄŸinin 6.96 kilometre olduÄŸu belirtildi.

Malatyada 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

KANDÄ°LLÄ°'DEN AÃ‡IKLAMA

Kandilli'den de Malatya'daki depreme iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. Depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 3.8 olduÄŸu belirtilirken, derinliÄŸin ise 5 kilometre olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

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Malatyada 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

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