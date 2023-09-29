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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

29.09.2023 - 07:58 |
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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