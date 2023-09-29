Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
29.09.2023 - 07:58 |
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-09-29
Saat:06:12:13 TSİ
Enlem:38.241 N
Boylam:38.64 E
Derinlik:11.17 km
Detay:https://t.co/O7K4sKhauV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi