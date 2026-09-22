Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi
HaberlerGündem Haberleri Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

22.09.2026 - 21:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren YEKDASDER Spor Kulübü, yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle kentin saklı kalmış doğal güzelliklerini Türkiye’ye duyurmaya devam ediyor. Kulüp üyeleri, atlı gezintide Cilo ve Sat dağlarının güzelliklerini keşfetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Hatay’dan özel araçlarıyla kente gelen bir doğaseverin yarış atlarıyla Cilo ve Sat dağlarının yüksek rakımlı rotalarında gezme talebi, kulüp üyelerine bugüne kadar yürüyerek keşfettikleri coğrafyayı at sırtında deneyimleme fırsatı sundu. YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, Hakkâri ve Yüksekova’nın doğal, kültürel ve coğrafi güzelliklerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere tanıttıklarını söyledi.

2Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Amaçlarının sadece estetik görüntüler paylaşmak olmadığını belirten Aykut, "Bölgemizin sahip olduğu değerleri insanlara ulaştırmak ve Hakkâri’nin doğasını yerinde görmeleri için bir kapı aralamak istiyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden vatandaşlarımız bizimle iletişime geçiyor. Bu hikâye de aslında böyle başladı" dedi.

3Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Hatay’dan gelen bir vatandaşın kendi aracıyla yarış atlarını Hakkari’ye getirerek yüksek rakımlı bölgelerde gezmek istediğini aktaran Aykut, teklifi kulüp olarak büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini dile getirdi.

4Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Bölgede daha önce doğa yürüyüşleri, trekking ve hiking alanında birçok çalışma yaptıklarını hatırlatan Aykut, yüksek rakımlı Cilo ve Sat dağlarında yarış atlarıyla ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

5Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

"Üç günde üç farklı rota keşfedildi"

Sıra dışı keşif turunun ilk gününde rota Cilo-Sat dağları ve Sat Gölleri olarak belirlendi. Atları bölgeye çıkaran ekip, yüksek rakımda ilk sürüşü burada gerçekleştirdi.

6Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Yıllardır yürüyerek keşfettikleri coğrafyayı bu kez at sırtında deneyimlemenin kendileri için bambaşka bir his olduğunu belirten Aykut, ikinci gün rotayı Berçelan Yaylası ve çevresindeki yüksek rakımlı göllere çevirdiklerini ifade etti.

7Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Yaylalar ve göller bölgesinde ilerlerken bölgenin geleneksel yaşamının ayrılmaz bir parçası olan Koçerlerle karşılaştıklarını anlatan Aykut, "Koçerlerle birlikte oturup sohbet etme, onların yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulduk.

8Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Üçüncü gün ise Cennet-Cehennem Vadisi rotasına yöneldik. Atlarla vadi içerisinde ilerleyerek buzulların bulunduğu yüksek kesimlere kadar çıktık. Üç gün boyunca birbirinden farklı üç yüksek rakımlı rotayı atlarla keşfetmiş olduk" dedi.

9Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

"Aynı coğrafyaya farklı bir gözle bakmak"

Daha önce hep yürüyerek keşfettikleri rotaları bu kez atlarla geçmenin aynı coğrafyaya farklı bir gözle bakmalarını sağladığını vurgulayan Aykut, bu faaliyetin sadece bir at gezisi olmadığının altını çizdi. Aykut, etkinliğin bölge tanıtımına sunduğu katkıyı şu sözlerle özetledi:

10Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

"Bu aynı zamanda Hakkâri ve Yüksekova’nın yüksek rakımlı coğrafyasını, yaylalarını, göllerini, buzullarını ve geleneksel yaşamını farklı bir şekilde tanıtma fırsatıydı.

11Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Hatay’dan gelen misafirimizin yarış atlarıyla bölgeyi deneyimlemesi de bunun güzel bir örneği oldu. Hakkâri’nin ve Yüksekova’nın keşfedilmeyi bekleyen çok fazla noktası var. İnsanların buraya gelip bu coğrafyayı kendi gözleriyle görmesini, doğayla ve bölgenin insanlarıyla tanışmasını istiyoruz."

12Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

Üç günün sonunda geriye unutulmaz anılar ve eşsiz kareler kaldığını belirten Aykut, Cilo, Sat, Berçelan ve Cennet-Cehennem vadilerini at sırtında gezmenin kulüp üyeleri için de ayrı bir hatıra olduğunu sözlerine ekledi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi