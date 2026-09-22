Hakkari’de sıra dışı keşif! Yüksekova’nın zirvelerinde üç günde üç farklı rota keşfedildi

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Hatay’dan gelen misafirimizin yarış atlarıyla bölgeyi deneyimlemesi de bunun güzel bir örneği oldu. Hakkâri’nin ve Yüksekova’nın keşfedilmeyi bekleyen çok fazla noktası var. İnsanların buraya gelip bu coğrafyayı kendi gözleriyle görmesini, doğayla ve bölgenin insanlarıyla tanışmasını istiyoruz."