Mahalle bekçisi fark etti! Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler yakalandı
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirilirken şüpheli şahısların yakalandığı açıklandı.
24.05.2024 - 09:37 | | DHA
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti.
KÜPLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.