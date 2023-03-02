Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili karar
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
02.03.2023 - 12:10 | | DHA
Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yaptığı açıklamada, "İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız. CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı" ifadalerini kullandı.