GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili karar
ABONE OL

Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili karar

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.

02.03.2023 - 12:10 | | DHA
Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarıyla ilgili karar

Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yaptığı açıklamada, "İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız. CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı" ifadalerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

İlk kez Hatay'da kullanıldı enkazdan onlarca kişiyi kurtardı

İlk kez Hatay'da kullanıldı enkazdan onlarca kişiyi kurtardı

Erciyes Dağı volkanik mi, depremle patlar mı? Erciyes Dağı nerede, hangi ilimizdedir, yüksekliği kaç metredir, dünyada kaçıncı sırada? Dağın oluşumu!

Erciyes Dağı volkanik mi, depremle patlar mı? Erciyes Dağı nerede, hangi ilimizdedir, yüksekliği kaç metredir, dünyada kaçıncı sırada? Dağın oluşumu!

Hatay’da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçtığı Tacikistan’dan Türkiye’ye getirildi

Hatay’da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçtığı Tacikistan’dan Türkiye’ye getirildi