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Lübnan’daki İsveç Büyükelçiliği’ne saldırı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç’in Beyrut Büyükelçiliği’ne saldırı olduğunu açıkladı. Basına açıklama yapan yerel yetkililer, olayın dün gece meydana geldiğini ve atılan patlayıcı maddenin patlamadığını belirtti.

10.08.2023 - 15:38 | | DHA
Lübnan’daki İsveç Büyükelçiliği’ne saldırı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom bugün yaptığı açıklamada “Hükümet duruma ciddi bir şekilde ele alıyor. Kimsenin yaralanmaması tamamen şanstı. Büyükelçilik personelimiz güvende ve Dışişleri Bakanlığı onlarla sürekli iletişim halinde. Lübnan makamlarının Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik misyonları koruma yükümlülüğü var ve olay şu anda soruşturuluyor. Son haftalarda Hükümet, diplomatik misyonlarımızda güvenliği güçlendirmek için önlemler aldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan basına açıklama yapan yerel yetkililer, dün gece Molotof kokteyli benzeri bir patlayıcı nesnenin elçilik binası girişine atıldığını ve nesnenin patlamadığını açıkladı. İsveç’te son zamanlarda Kur'an-ı Kerim’in yakılması provokasyonları giderek artmış ve bu olaylar büyük tepki çekmişti.

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Lübnan’daki İsveç Büyükelçiliği’ne saldırı

Lübnan’daki İsveç Büyükelçiliği’ne saldırı