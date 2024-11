Lübnan'da ateşkes başladı! Evine dönmek isteyen sivillere İsrail'den uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ve Lübnan hükümetini, halkını ve direniş güçlerini tam olarak desteklediğini belirtti.

İSRAİL SON ANA KADAR SALDIRDI!

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirirken, yerel basında da İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği ana kadar ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle özellikle başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinden ateşkesi kutlamak için havaya yoğun ateş açılırken, İsrail saldırılarının yerinden ettiği Lübnanlıların güneye doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, halka "resmi makamlar ateşkesin tam sağlandığını açıklayana kadar" ülkenin güneyine dönmeyin uyarısında bulundu. Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı Harekat Odasından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan halkına, güvenlikleri ve güvenli bir şekilde geri dönüşleri için talimatlara uymaları istendi.

Açıklamada, ateşkesin tam olarak sağlandığından emin olmak için ilgili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadan köy ve bölgelere gidilmemesi, köy ve şehirlere giden yolların araştırılması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyulması çağrısında bulunuldu.

İSRAİL ORDUSU LÜBNANLI SİVİLLERİ UYARDI: “ATEŞKESE RAĞMEN EVLERİNİZE DÖNMEYİN

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, “IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor” hatırlatmasında bulundu.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde sivillerin çoktan yollara döküldüğü görüldü.

Çatışmaları sona erdirmesi umulan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkeste beklenen an geldi. ABD başkanı Joe Biden’ın kamuoyuna duyurduğu ateşkes antlaşması, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin de onay vermesinin ardından yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) resmen yürürlüğe girdi. Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak.



Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak. İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'ın ötesine çekecek.

Lübnan’ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.

