GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemLübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
HaberlerGündem Haberleri Lübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
ABONE OL

Lübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

20.10.2022 - 08:37 | | DHA
Lübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki karara göre; Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendi. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı, gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIFIL'e katkının sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirildi.

Türkiye'nin Lübnan'la ikili ilişkileri ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek TSK unsurlarının, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e katılmasına, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı'nca yapılması için izin verilmesine, TBMM Genel Kurulu'nca karar verildi.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti'li Çelik'ten TSK iddialarına yanıt

AK Parti'li Çelik'ten TSK iddialarına yanıt

Pazarlama Duayeni Philip Kotler, Global Marketing Summit 2022’de konuştu

Pazarlama Duayeni Philip Kotler, Global Marketing Summit 2022’de konuştu

Lübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Lübnan Tezkeresi'nin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de