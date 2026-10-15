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Lojmana ait istinat duvarı çöktü heyelan park halindeki araçlara zarar verdi

15.10.2026 - 21:46Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi

Lojmana ait istinat duvarı çöktü heyelan park halindeki araçlara zarar verdi

Sağanak Zonguldak'ta heyelana neden oldu. Çatalağzı beldesinde yağışlar sonrası lojmana ait istinat duvarı çöktü. Heyelan sonrası park halindeki iki araç toprak altınde kaldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlara ait istinat duvarında göçük meydana geldi.

Beton bloğun kopmasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığıldı.

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Gürültüyü duyan apartman sakinleri ise telaşla sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş. Arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Heyelana ilişkin ses veya hareket de yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.

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Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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