Lojmana ait istinat duvarı çöktü heyelan park halindeki araçlara zarar verdi

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlara ait istinat duvarında göçük meydana geldi.

Beton bloğun kopmasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığıldı.

İLGİLİ HABER Kara yoluna kaya düştü, 2 otomobil hasar gördü

Gürültüyü duyan apartman sakinleri ise telaşla sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş. Arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Heyelana ilişkin ses veya hareket de yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.

İLGİLİ HABER Sağanak yağış Ankara’da alt geçidi göle çevirdi

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.