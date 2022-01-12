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GündemLiseli kızlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kameralarda...
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Liseli kızlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kameralarda...

Bursa’da liseli kızların saç saça kavgasını polis ekipleri copla müdahale ederek ayırdı. Arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

12.01.2022 - 15:14 | | İHA
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Bursa’da lisede okuyan 20 kişilik kız grubu yan bakma meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kız birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cop ve biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, arkadaşlarının ayırmadan izlemesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada izleyenler tarafından tepki topladı.

 

 

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