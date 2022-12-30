Lisedeki rezaletin ardından bir darp daha! Soruşturma başlatıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde ki bir meslek lisesinde önceki gün M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci sınıf arkadaşları N.G.'yi sınıfın içerisinde sıkıştırıp dakikalarca darp etmiş ve o anları videoya kaydetmişlerdi. Olaya karıştıkları iddia edilen 10 öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verilirken, 4 öğrenci ise polis tarafından gözaltına alınmış, sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Dayak olayının yaşandığı okulun önünde peş peşe meydana gelen olaylar nedeniyle Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri önlem aldı. Okul önünde başka bir olay yaşanmaması için polis ekipleri görevlendirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen bakanlık müfettişleri bu sabah saatlerinde olayın yaşandığı okula gelerek okul yöneticileri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve bazı velilerin ifadelerini almaya başladı.

Öte yandan dün gece saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gencin dakikalarca darp edildiği yer aldı. Gencin kimliği ve darp ettiği kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç (N.G)'in, sınıftaki darp olayında yer almadığı öne sürüldü. Yaralı genç tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. N.G.'nin kendisini darp edenlerin sınıftaki darp olayına karaşanlarla alakasının olmadığını ve tanımadığını bildirdi. Sınıftaki darp olayının soruşturması devam ederken yaşanan yeni darp olayına ilişkin de soruşturma başlatıldı.