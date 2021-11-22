Adana'da yaÅŸayan 2 Ã§ocuk babasÄ± baklava ustasÄ± Nurettin Ã‡alÄ±k, 3 yÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in Libya'ya gitti. Nurettin Ã‡alÄ±k, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte bilinmeyen bir nedenle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡alÄ±k tutuklanÄ±rken, arkadaÅŸlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. O gÃ¼nden sonra KahramanmaraÅŸ'ta yaÅŸayan yakÄ±nlarÄ± kendisinden bir daha haber alamadÄ±. Ã‡alÄ±k'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n 2 yÄ±ldÄ±r beklediÄŸi mÃ¼jdeli haber pazar sabahÄ± geldi. Nurettin Ã‡alÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 7 kiÅŸi, alÄ±konulduklarÄ± Libya'dan MÄ°T ve Katar Ä°stihbaratÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kurtarÄ±larak TÃ¼rkiye'ye getirildi. Ankara'daki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ã‡alÄ±k, Adana'ya getirildi. Ã‡alÄ±k, otogar Ã¶nÃ¼nde kardeÅŸleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Â

"DAYAK VARDI, EZÄ°YET VARDI, AÃ‡LIK VARDI"

KardeÅŸlerine kavuÅŸtuÄŸu iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirten Ã‡alÄ±k, " CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a, MÄ°T BaÅŸkanÄ±'na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Onlar sayesinde kurtulduk, TÃ¼rkiye'mize kavuÅŸtuk. Orada yaÅŸantÄ±larÄ±mÄ±z Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. Dayak vardÄ±, eziyet vardÄ±, aÃ§lÄ±k vardÄ±. Allah'a bugÃ¼nÃ¼me Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r" dedi. Â Â Â

HUZURLU VE MUTLUYUZ

AÄŸabeyine iki yÄ±ldÄ±r ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Adem Ã‡alÄ±k ise "Ä°ki senenin sonunda bir Ã¶zlem, bir hasret, bir haber alamamanÄ±n acÄ±larÄ± vardÄ±. Annem ve babam Ã§ok mutsuzdu. Onlar her aradÄ±klarÄ±nda soruyorlardÄ±, biz de bir cevap veremiyorduk, geÃ§iÅŸtiriyorduk