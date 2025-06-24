Lahey'de NATO Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yan yana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

TRUMP İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın liderler onuruna vereceği akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirvenin ana gündemini, müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir savunma yatırım taahhüdü oluşturacak.

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Zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri de değerlendirilecek.