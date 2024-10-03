KYK ek tercih yurt başvurusu başladı

Üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ek tercihle üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvurularını bekliyordu.2024-2025 KYK ek tercih yurt başvuruları 3 Ekim itibariyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ek başvuru süreci 7 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?



Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

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Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.