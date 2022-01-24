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GündemKuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi! Yol tamamen trafiğe kapatıldı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi! Yol tamamen trafiğe kapatıldı

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

24.01.2022 - 15:57 |
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi! Yol tamamen trafiğe kapatıldı

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolunda 30 araç birbirine girdi Yol tamamen trafiğe kapatıldı

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda 30 araç birbirine girdi Yol tamamen trafiğe kapatıldı

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolunda 30 araç birbirine girdi Yol tamamen trafiğe kapatıldı

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