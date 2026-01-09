Kütahya'ya 1.1 milyarlık 4 yeni yatırım! Bakan Kacır: Vizyoner yatırımları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Bakan Kacır, il programı kapsamında, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni’ne katıldı. Kütahya’da sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak ve nitelikli insan kaynağını geliştirecek 4 yeni yatırımın hayata geçtiğini belirten Kacır, şunları söyledi:



KALKINMA YARIŞI

Dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin derinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Serbest ticaretin yerini, korumacılığa, öz yeterliliğe, dost ve müttefiklerden tedarik yaklaşımına bıraktığı bir dönemi müşahade ediyoruz. Yapay zekâdan yarı iletkenlere, savunma sanayiinden uzay çalışmalarına teknolojinin farklı sahalarında yaşanan rekabet, küresel dengeleri değiştiriyor. Böylesine fırtınalı bir iklimde; güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan ülkeler kalkınma yarışında öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda Türkiye’yi küresel fırtınalara karşı sarsılmaz bir kale, yatırımcılar için güvenli bir liman haline getirdik. Dünyanın sayılı üretim merkezleri arasına taşıdık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada birinci; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik, ağaç ve seramik ürünlerinde Avrupa’da lider bir Türk sanayii inşa ettik.

İHRACATTA YENİ REKORLAR

Üretim kapasitemiz ve kabiliyetlerimizdeki muazzam sıçramayı; ihracatta yeni rekorlarla taçlandırdık. 2002’de yalnızca 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,5 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta elde ettiği kazanımları sürdürülebilir kılmak adına stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz.

OSB’Sİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI

Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkânları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e çıkardık. OSB’si olmayan şehrimiz kalmadı. 2002’de OSB’lerimizde 11 bin olan üretimdeki tesis sayısını bugün 60 binin üzerinde; istihdamı da 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Kütahya’mızda sanayide hızlandırdığımız bu seferberlikten elbette payını alıyor. Şehrimizde üretimi büyütmek, istihdamı artırmak için 23 yılda organize sanayi bölgelerimizin büyüklüğünü 5,5 kata 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde ilave 22 bin 500 istihdam oluşturduk. Kütahya’yı üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla Türkiye Yüzyılı’nın örnek şehirleri arasına taşıdık.

GÜÇLÜ SANAYİ ALTYAPISI

Kütahya’nın sanayi altyapısını daha da güçlendirecek; katma değerli üretimi büyütecek, rekabet gücünü artıracak, gençlerimize yeni iş kapıları açacak bu yükseliş ivmesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Elbette ki bu adımları atarken sanayicimizin yükünü hafifletmeyi ve modern üretim alanları inşa etmeyi önceliyoruz. Bu anlayışla; Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 386 hektarlık etabının altyapı çalışmalarını tamamladık. Yol, içme suyu, atıksu, yağmur suyu, elektrik ve telekomünikasyon ağlarından müteşekkil tüm modern altyapı sistemleri hazır dev bir üretim alanını sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Toplam 755 milyon lirayı bulan bu kapsamlı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’mızda yeni yatırımların önünü açtık. OSB’mizin 2. Etap 185 hektarlık altyapı projesini de süratle tamamlayarak şehrimizin üretim kapasitesine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Üretim ve tedarik zincirlerinin yüksek teknoloji, dijitalleşme ve yenilik ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde; şehirlerimizin katma değerli üretim kapasitesini geliştirmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı bizim için önemli kaldıraçlardan biri. Programın ilk döneminde 520 milyon avroluk bütçeyle hayata geçirdiğimiz 46 projeyle; imalat ve araştırma altyapılarımızı güçlendirdik, KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık ve turizmde katma değer üreten yatırımları hayata geçirdik. 2026 yılı sonuna kadar uygulaması sürecek ikinci dönemde yaklaşık 260 milyon avro tutarında 43 projeyi ülkemize kazandırmak için kolları sıvadık. Ar-Ge ve inovasyonu merkeze alan bu projelerle; sanayicimizin rekabetçi üretim için ihtiyaç duyduğu ihtisas merkezlerini ve test ve araştırma altyapılarını Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin üretim kabiliyetini küresel değer zincirlerinde daha ileri düzeylere taşıyoruz. Anadolu’nun köklü zanaat mirasını teknoloji ve inovasyonla harmanlayarak; yerelden küresele uzanan yeni bir üretim değer zinciri kuruyoruz.

KÜTAHYA DİJİTALLEŞME VE YARATICILIK EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi de bu vizyonumuzun somut bir tezahürü. Şehrimiz Kütahya; Selçuklu’dan Osmanlı’ya, ecdadımızın toprağa vurduğu en zarif mührün, yani çini ve seramiğin dünyadaki sayılı merkezlerinden biri. 'Ateşte açan çiçeklerin' şehri; toprağın sanatla, emeğin estetikle buluştuğu kadim bir coğrafyadır Kütahya. Asırlara sâri zanaat birikimiyle hem ülkemizin gururu hem de UNESCO tescilli bir dünya mirasçısıdır. Ancak Kütahya için sadece 'geçmişin mirasçısı' demek, bu şehrin sahip olduğu muazzam potansiyele haksızlık olur. Zarif zanaat ruhunu modern üretim tesislerinde yüksek teknolojiyle harmanlayan şehrimiz bugün seramik alanında Dünya’nın önde gelen üretim merkezlerinden biri. Avrupa’dan Amerika’ya, Uzak Doğu’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanındaki sofralarda, evlerde ve en prestijli mimari yapılarda Kütahyalı işçimizin alın teri, Kütahya’nın sanayicisinin imzası var. Modern seramik üretiminde Türkiye’nin gururu, Avrupa’nın en büyük üretim kapasitelerinden birine ev sahipliği yapan Kütahya’mızın bu kuvvetini; teknoloji, markalaşma ve çevreci üretim ekseninde daha ileri taşıyarak, ülkemizin katma değerli ihracat hamlesine güçlü bir ivme kazandıracağız.

TASARIM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Bu doğrultuda 2019’da temellerini attığımız yaklaşık 185 milyon lira bütçeli Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi ile; geleneksel zanaatımızı dijital dünyanın sınırsız imkânlarıyla yeniden yorumladık. Hayata geçirdiğimiz Tasarım ve Teknoloji Merkezi bünyesinde kurduğumuz 3 boyutlu modelleme ve dijital tasarım laboratuvarlarıyla, 'el emeği' göz nurunu 'yüksek teknoloji' ile buluşturduk. Eğitimden Ar-Ge’ye, dijital tasarım envanterinden garanti markasına kadar uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ederken, sektörün tasarım kabiliyetini genişletmek için bin 515 anonim desen ve formu içeren dijital bir envanter oluşturduk.

MARKALAŞMA VE PAZARA ERİŞİM

İhracat yapma potansiyeli olan KOBİ’lerimizin; kurumsallaşma, markalaşma ve pazara erişim yolculuklarına rehberlik ettik. Merkezimiz ile Kütahya’nın kreatif endüstriler alanındaki rekabet gücünü inşallah daha da artıracağız. Türkiye’nin genç, dinamik ve üretken insan kaynağını; fikirden ürüne, tasarımdan markaya uzanan bu yolculukta en güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Girişimcilerimizin önündeki engelleri birer birer kaldıran, risk alan müteşebbisleri cesaretlendiren, yeniliği ödüllendiren bu ekosistemi; ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla büyüteceğiz.

AR-GE VE İNOVASYON

Türkiye’nin büyüme hikâyesini bilgiye dayalı, yenilikle beslenen ve sürdürülebilir bir zemine yerleştirmek üzere; araştırmayı, geliştirmeyi ve üretimi aynı hedefte buluşturan kapsayıcı bir Ar-Ge ve inovasyon mimarisini son 23 yılda adım adım inşa ettik. Bu yolda, 2002’den bu yana Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. 2002’de 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımız 310 bini aştı. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payını yüzde 29’dan yüzde 65’e çıkardık. Yüksek teknoloji kabiliyetlerimiz ve kurguladığımız güçlü zemin ihracatımızda da meyvelerini veriyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 23 yılda 10 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti.

KÜTAHYA TEKNOKENT YENİ HİZMET BİNASI

İlmek ilmek ördüğümüz Ar-Ge ve inovasyon mimarisi; bugün şehirlerimizin üretim gücünü teknolojiyle buluşturan büyük atılımların zeminini oluşturuyor. Bu büyük dönüşümün sahadaki en canlı örneklerinden birini de Kütahya’da görüyoruz. Kütahya; köklü üretim kültürüyle harmanlanmış sanayi gücü ve lojistik imkanlarıyla; fikri ürüne, ürünü ise dünya pazarlarına taşımak isteyen her girişimci için stratejik bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelin merkezinde yükselen Kütahya Teknokent ise, yıllardır şehrimizin yenilikçi ruhunu besleyen ve Millî Teknoloji Hamlesi’ni sahada gerçeğe dönüştüren bir teknoloji üssüdür. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 6 bin 200 metrekarelik yeni hizmet binamızla; girişimcilerimizin ve teknoloji firmalarımızın ihtiyaçlarına bütüncül şekilde cevap veren bir çalışma alanı sunuyoruz. Bünyesinde GO Girişim Ofisini de barındıran bu yeni yapı aynı zamanda; farklı disiplinlerin bir araya geldiği, ortak akıl ve iş birliğiyle yarının teknolojilerinin filizlendiği bir buluşma noktası olacak. Bakanlığımızın 127 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu kıymetli yatırımın; Kütahya’mıza, sanayicimize, girişimcilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

KÜTAHYA’YA MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Bütün bu altyapıların, yatırımların ve kurumsal çabanın gerçek anlamda değer üretmesi; bu imkânları hayale, cesarete ve üretime dönüştürecek insan kıymetiyle mümkündür. Bu doğrultuda, gençlerimizin bilim ve teknolojiyle mümkün olan en erken aşamada tanışmasını sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz. TEKNOFEST’lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, bilim merkezleriyle, bilim şenlikleri ve fuarlarıyla, Sektör Kampüste Programıyla gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve Türkiye’nin teknolojiyle şekillenen geleceğinde öncü olmalarına imkân sunuyoruz. Gençlerimizin erken yaşta teknolojiyle temas kurabileceği, düşünen, tasarlayan ve üreten bir ekosistemi güçlendirmek için 81 şehrimizde Millî Teknoloji Atölyeleri kurmak üzere harekete geçtik. Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz atölye ile ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerimizin, genç girişimcilerimizin ufkunu açıyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan 30 milyon liralık destekle hayata geçirilen bu atölyede gençlerimiz; tasarımdan üretime, yapay zekâdan robotik sistemlere geniş bir teknoloji alanında donanım ve altyapıya erişim imkânı elde edecek. Gençlerimiz, fikirlerini test edip, geliştirecek ve somut ürünlere dönüştürecek. Bu atölyede filizlenecek her çalışma, yalnızca bireysel bir başarı değil; Kütahya’dan başlayarak önce ülkemize sonrasında dünyanın dört bir tarafına uzanan yeni başarı hikâyelerinin ilk adımı olacak.

TOPLAMDA 1.1 MİLYARLIK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kütahya’yı teknoloji ve inovasyonda lider konuma taşıyacak vizyoner yatırımları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Kütahya’nın yüksek potansiyelini harekete geçirecek tüm mekanizmaları adım adım hep birlikte devreye alacağız. Kütahya ekonomisine ivme kazandıracak, üretimi sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve katma değerli hale getirecek atılımlarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Yaklaşık 1,1 milyar lira kaynak sağladığımız ve bugün tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz 4 yeni yatırım projemizin şehrimize, bölgemize, Kütahyalılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projelerden özellikle Dijital Tasarım ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi’ne katkı sunan Avrupa Birliği Komisyonuna teşekkür ediyorum.