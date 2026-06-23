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Kütahya'da okulda dağıtılan tavuklu pilav sonrası 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

23.06.2026 - 22:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA) Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)

Kütahya'da okulda dağıtılan tavuklu pilav sonrası 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

Kütahya’da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilav yiyen 84’ü öğrenci 98 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

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Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı.

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Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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