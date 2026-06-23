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Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

23.06.2026 - 21:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Ekerek köyü, içinden geçen su kaynakları, yemyeşil doğası ve çeşitli meyve ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Adeta kartpostallık görüntüler sunan köyün doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

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Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Ekerek köyü, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

2Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Köyün içerisinden geçen ve yıl boyunca akan su kaynakları, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, çevresini saran yeşil alanlar ve çeşitli meyve ağaçları adeta görsel bir şölen sunuyor.

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3Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Doğayla iç içe bir yaşamın sürdüğü Ekerek köyü, özellikle yaz aylarında serin atmosferi ve doğal dokusuyla dikkat çekiyor.

4Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Köyde bulunan elma, armut, kayısı ve diğer meyve ağaçları, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek eşsiz manzaralar oluşturuyor.

5Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Ekerek köyü, dron ile havadan görüntülendi.

6Tuzluca'nın Ekerek köyünün doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde köyün yemyeşil dokusu, içinden geçen su kaynakları ve çevresindeki doğal zenginlikler gözler önüne serildi.