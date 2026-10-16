Kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı

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Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar beldesinde okulla bağlantısı olmayan dışarıdaki bir mekandan gıda tükettiği öğrenilen gruptaki vatandaşlarda kısa süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.

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Rahatsızlanan 12’si öğrenci, veli ve diğer vatandaşlardan oluşan toplam 25 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Rahatsızlanan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.