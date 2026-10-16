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Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı

16.10.2026 - 21:48Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüsün kavşakta TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Keçiborlu- Uluborlu yol kavşağında meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı midibüs aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarptı.

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Kazada, ilk belirlemelere göre midibüsteki 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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TIR sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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VALİ ERİN: HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Isparta Valisi Abdullah Erin, 17 kişinin yaralandığı kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Erin burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda, Keçiborlu- Uluborlu ilçelerimiz yol ayrımında meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerinde incelemelerde bulunduk. Tarım emekçisi vatandaşlarımızı taşıyan minibüs ile çekicinin karıştığı kaza üzerine polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunmuştur. Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."

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