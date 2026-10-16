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Sağanak yağış Mersin'de hayatı olumsuz etkiledi

16.10.2026 - 21:06Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MERSİN (İHA)

Sağanak yağış Mersin'de hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı.

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Mersin'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

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Yağmur sularının yollarda birikmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Özellikle battı-çıktı olarak bilinen alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.

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