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İki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

16.10.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

İki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişi sopalarla birbirlerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullandığı olayda tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, darp neticesi yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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