Kuşadası’nda otomobilin denize uçtuğu kazada bir kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sahil yolu üzerinden denize uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılarak karaya çıkarıldı. Araç sürücüsü kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, deniz içerisinde bulunan otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.