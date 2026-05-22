Tokat'ta korkulan oldu Almus Barajı taştı taştı, baraj kenarındaki oyun parkı ve otopark sular altında kaldı

22.05.2026 - 19:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ta son dönemde etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar suları Almus Barajı'nı tamamen doldurdu. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı barajda dolusavaktan su tahliyesi sürerken, yükselen su seviyesi nedeniyle çocuk parkı, kamelyalar ve otopark sular altında kaldı.

Tokat'ta etkili olan yoğun yağışlar Almus Barajı'nda su seviyesini en üst noktaya taşıdı.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle göl, nehir ve barajlarda ciddi çekilmeler yaşanırken, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve aralıksız süren sağanak yağışlar barajların dolmasına neden oldu.

Yeşilırmak üzerinde taşkın riskine karşı yakından takip edilen Almus Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavaktan kontrollü şekilde su tahliyesi devam ediyor.

Dolusavaktan büyük bir debiyle akan su dikkat çekerken, yükselen su seviyesi çevredeki alanları da etkiledi.

Almus Barajı kıyısında bulunan çocuk parkı tamamen sular altında kaldı. Harami Yaylası bölgesinde ise su seviyesi demir köprüye kadar ulaştı.

Bölgede bulunan kamelyalar da yükselen sular nedeniyle tamamen su altında kaldı. Öte yandan belediyeye ait araçların bulunduğu otoparkın da sular altında kaldığı görüldü.

Otoparkta bulunan bazı araçlar su içerisinde kalırken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin takip çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bölge sakini Nurettin Öztürk, "Şu an da Almus Barajı'nda bulunuyoruz. Şiddetli yağışlar sonrasında baraj taşarken, çoğu alan sular altında kaldı" dedi.

3 günlük değişim suyun yükselişini gözler önüne serdi

Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gün önce tamamen sular altında kalan Malkayası olarak bilinen adanın ardından, aynı bölgede bulunan çocuk oyun parkının da kısmen suya gömülmesi barajdaki hızlı su yükselişini gözler önüne serdi.

Tokat'ta son dönemde etkili olan yağışlar Almus Barajı'ndaki su seviyesini en üst noktaya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göl, nehir ve barajlarda ciddi çekilmeler yaşanırken, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve aralıksız süren sağanaklar barajların dolmasına neden oldu.

Yeşilırmak üzerinde taşkın riskine karşı yakından takip edilen Almus Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavaktan su tahliyesi sürüyor.

Bölgede etkisini sürdüren yağışlarla birlikte savaktan bırakılan su miktarı da her geçen gün artıyor.

İlk etapta su seviyesinin artmasıyla birlikte su yüzeyinde görülen ve bölge halkı tarafından simge olarak kabul edilen ‘Malkayası' tamamen sular altında kalırken, üzerinde bulunan bayrak direği de gözden kaybolmuştu.

Malkayası'nın suya gömülmesinden yalnızca 3 gün sonra ise aynı bölgede bulunan çocuk oyun parkının da büyük kısmı yükselen sular altında kaldı.

3 gün önce net şekilde görülebilen park alanının bugün büyük ölçüde suyla kaplandığı gözlendi.

Baraj çevresinde etkisini sürdüren yağışlarla birlikte dolusavaktan su tahliyesinin devam ettiği öğrenilirken, su seviyesindeki hızlı değişim bölgedeki farkı gözler önüne serdi.