Meteoroloji Kurban Bayramı için hava durumunu açıkladı! Ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak
Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı’nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava Tahmin Uzmanı Macit: "Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar göreceğiz"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonundan itibaren yağışların etkili olacağını belirterek, "Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar göreceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde havanın, parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hafta sonunda yurdun tamamında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesini beklediklerini ifade eden Macit, "Cumartesi günü için Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz bölgesinin batısında, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun özellikle güney batısında ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz.
Sel, su baskını meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de yağışların gene tüm yurtta etkili olmasını, özellikle de İç Ege'de, Marmara bölgesinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Pazartesi aralıklarla yağışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar göreceğiz"
Bayramın ilk günü, Güney ve Doğu, Akdeniz bölgesi, özellikle Ege'nin güneyinde, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Güneydoğu Anadolu'da yağışların devam ettiğini ifade eden Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bayramın diğer günlerinde aralıklarla tüm yurtta yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar uyaralım. Kısa süreli yerel oluyor, yağışlar kuvvetli oluyor. Bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Meteorolojik uyarıları da özellikle takip etmelerini istiyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, bayram da dahil olmak üzere Güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak."
"Üç Büyükşehir'de sağanak yağışlar etkili olacak"
Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Macit, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonunda da devam edeceğini belirtti. Macit, "Özellikle Pazar günü kuvvetli yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 19-20 derece civarında olacak. Ankara'da da cumartesi, pazar özellikle öğle saatlerinde olmak üzere kuvvetli yağışların sürmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16-17 derece civarında olacak. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış cumartesi etkili. Daha sonra da ara veriyor pazartesi günü. Hava sıcaklığı da yine 20-22 derece civarında olacak" şeklinde konuştu.
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortuma karşı duyarlı olmaları istendi.
Açıklamada, "Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda Haliliye, Siverek, Hilvan, Viranşehir, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde, zamanla Mardin'in kuzey ve doğusunda Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit, Derik, Midyat, Savur ile Siirt merkez ve çevreleri Baykan, Tillo, Kurtalan yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, hortum ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kayseri’de bayramda hava nasıl olacak
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, bölgemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor.
Bayram süresince, bölgemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife Günü bölge genelinin çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 4. günü ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji’den Ege Bölgesi için bayram uyarısı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki hafta sonu ile Kurban Bayramı süresince bölge genelinde etkili olması beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Ege bölgesinde bayram boyunca parçalı bulutlu havanın yanı sıra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs Pazartesi günü bölge genelinde öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, yerel olarak ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise güney kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Bayramda yağışlı hava aralıklarla etkili olacak
26 Mayıs Arife günü başlayıp bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürecek olan periyotta, özellikle iç ve kuzey kesimlerde yerel sağanak yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının kuzeyde mevsim normalleri civarında, güneyde ise yer yer normallerin altında kalacağı öngörülüyor.
Arife Günü bölgenin güneyinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın 1. günü bölgenin güneydoğusunda yerel sağanak yağışlar geçişleri görülecek. Bayramın 2, 3 ve 4. günleri 28-29-30 Mayıs Kıyı kesimleri hariç olmak üzere bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki il merkezlerinde 26 - 30 Mayıs tarihleri arasında beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerine göre Aydın'da parçalı ve çok bulutlu; bayramın 1. ve 3. günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıklar 27 derece ile 30 derece arasında değişecek.
Yetkililer, bayram planı yapacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak anlık tahminleri ve erken uyarıları yakından takip etmelerinin önem arz ettiğini belirtti.
Samsun'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda özellikle iç kesimlerde yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteorolojik verilere göre 23 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Uyarının özellikle havanın en kritik dilimi olan 12.00 ile 21.00 saatleri arasında geçerli olduğu ve yaklaşık 9 saat boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.
İç ilçeler risk altında
Yapılan değerlendirmelerde yağıştan en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı olarak öne çıktı. Bu ilçelerde ani hava değişimleriyle birlikte yer yer şiddetli yağış geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklı tahminlere göre yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği, bunun da "kuvvetli yağış" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.Yetkililer, özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği ifade edildi. Samsun Valiliği’nin ilgili birimleri ile koordineli ekiplerin sahada teyakkuz halinde olacağı, olası olumsuzluklara karşı hazırlıkların artırıldığı öğrenildi.
Tokat için kuvvetli yağış uyarısı
Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Tokat ve çevresinde cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Uyarıda, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Adıyaman Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Adıyaman Valiliği de yaptığı açıklamada olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adıyaman il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Saat 11.00 ile 23.59 arasında etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, özellikle düşük rakımlı bölgelerde su baskını riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.
Adıyaman Valiliği de meteorolojik uyarıyı paylaşarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Valilik açıklamasında, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi
Meteorolojiden Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteorolojiden Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji'den Muğla için sarı kodlu uyarı
Muğla il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği açıklanarak vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezleri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla ve çevreleri için kritik bir hava uyarısı yapıldı. Hafta sonunun ilk gününde bölgenin kuvvetli bir yağış dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.
Yapılan resmi açıklamalara göre; 23.05.2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların ani ve yoğun bir şekilde düşmesi beklendiğinden, yetkililer vatandaşların dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji, Denizli’de 23 Mayıs 2026 tarihinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların gün boyunca yerel olarak kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.
Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yapılan uyarıda yağışın 23 Mayıs 2026 saat 05.00’te başlayacağı ve aynı gün saat 21.00’e kadar geçerli olacağı bildirildi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 15°C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 22°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 24°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 15°C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 15°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 9°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 12°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 11°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 8°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Hakkari dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı