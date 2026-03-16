Kuruma tehlikesi vardı! Tuz Gölü yeniden canlandı

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, kış aylarında alınan yağışların Tuz Gölü için büyük bir kazanım olduğunu belirterek gölde yeniden canlanma yaşandığını söyledi. Son yıllarda kuraklık nedeniyle gölün birçok noktasında ciddi çekilmeler yaşandığını hatırlatan Zavlak, bu yılki yağışların gölün yeniden suyla buluşmasını sağladığını ifade etti. Başkan Zavlak, "Bu yıl kış aylarında aldığımız yağışlarla birlikte Tuz Gölü adeta yeniden canlandı. Geçtiğimiz yıllarda kurak olan birçok nokta bugün yeniden suyla dolmuş durumda. Bu bereketli kış, bölgemiz için büyük bir umut oldu" dedi.

Tuz Gölü'nün yalnızca doğal bir güzellik olmadığını vurgulayan Zavlak, aynı zamanda önemli bir ekosistem olduğuna dikkat çekerek, "Tuz Gölü sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan çok önemli bir yaşam alanıdır. Flamingolar (allı turna) başta olmak üzere birçok kuş türü burada kuluçkaya yatıyor ve yavrularını büyütüyor" ifadelerini kullandı.

Gölün turizm açısından da bölge için büyük bir değer taşıdığını belirten Zavlak, her yıl çok sayıda ziyaretçinin Tuz Gölü'nü görmek için bölgeye geldiğini söyledi. Zavlak, "Aynı zamanda Tuz Gölü turizm açısından da bölgemizin en önemli değerlerinden biridir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist buraya gelerek gölün eşsiz manzarasını görüyor, şifalı çamurunda yürüme fırsatı buluyor. Bunun yanında bölgemizde düzenlenen ultra maraton gibi uluslararası spor etkinlikleri de Tuz Gölü'nün tanıtımına büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Zavlak, temennilerinin, bu bereketli dönemin devam etmesi ve Tuz Gölü'nün doğal zenginliğini gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek olduğunu söyledi.