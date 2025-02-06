Kurum: Sağlıksız tek bir yapı bırakmayacağız

Bakan Kurum, özetle şunları söyledi:

BÖLGE, ÜLKENİN GELECEĞİ: Türkiye’nin en öncelikli meselesi, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Her 5 çocuğumuzdan biri burada büyüyor. Çalışan her 100 kardeşimizden 13’ü ekmeğini burada kazanıyor. Bölge ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6’sı ihracatımızın yüzde 8,6’sı bu bölgede gerçekleşiyor. Deprem bölgesinin geleceği, Türkiye’nin geleceğidir. Kararlıyız, deprem bölgemizi ve ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız.

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ: Deprem bölgemizde, adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz. 11 ilimizde toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümü, tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Deprem bölgesinde Ocak ayı itibarıyla yapımı başlamayan tek konut bırakmadık. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın tamamının yani yüzde 100’ünün yapımını başlattık. Konutların yüzde 45’i teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar kalan 251 bin 403 konut/köy evi ve iş yerini toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 62 bin 817 köy evimizi de inşa etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 864 köyde, 32 bin 260 adet köy evinin yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda 30 bin 557 adet köy evinin inşasına da hız kesmeden devam ediyoruz. Bunları da 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu konutların tamamını teslim etmek; bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir.

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MUHALEFETE TEPKİ: Bizi eleştirenler, bu kısa sürede bırakın 201 bin konutu teslim etmeyi maketini bile yapamazlardı. Yüz binlerce konutu görmezden gelmek vicdansızlık, insafsızlıktır. Burada sempozyum düzenleyip, selfie çektirip gitmeyeceksin gelip alın teri dökeceksin.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ama dönüşümün belediye ve vatandaş ayağı da var. Hiçbir belediye, ‘ben bakanlığa gittim kentsel dönüşümle ilgili talepte bulundum, projem engellendi’ diyemez. İstanbul’da 238 bin konut ve işyerinin dönüşümü gerçekleşiyor. 2012’de başlattılan seferberlik kapsamında 892 bin konutu da yeniledik. Bunun yanındaki sosyal konutları saymıyorum. Bizim yaptığımız 892 bin. Devam eden 238 bin. Büyükşehire baktığımızda yüzde 1 bile bütçesinden pay ayırmış değil. İstanbul nasıl dönüşecek, nasıl depreme hazır hale gelecek.