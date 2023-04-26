AK Partili Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Basın Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki gösteren Numan Kurtulmuş, "Bu memlekette var olan fay hatlarını tetikleyecek sözlerden herkesin imtina etmesi gerekir. Bizim son derece dikkatli olmamız gerekir. Biz mezheplerimiz üzerinden siyaset yapamayız. Biz bu memlekette 85 milyon olarak hep beraber varız. Bizim kimliğimiz bütün bunların üzerine çıkan ulusal bir kimliktir. Birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ortaya koyarak siyaset yapması, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüklerdendir." dedi.

"MİLLETİMİZİN İNANCI DAHA DA ARTIYOR"

Kurtulmuş, son anket sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Son dönemde kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor. Sahada gördüğümüz şudur. AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"

Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN PROGRAMINA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında rahatsızlanmasıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bugün bunların hepsi bugün geride kalmıştır. Cumhurbaşkanımız gayet sağlıklı. Programına devam edecektir." dedi.