Kurtulmuş: Her alanda güçlü Türkiye'yi hep birlikte kuracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale 66'ncı Yıl Seramik Bayramı, Kalesinterflex Slab Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Çanakkale'nin 108 yıl önce vermiş olduğu destansı mücadelenin bugünkü Türkiye'nin geldiği noktanın kurucu ruhu olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "1915 Çanakkale Köprüsü dahi Çanakkale Destanı üzerinden ne kadar büyük bir başarı öyküsünün ortaya konulduğunun çok açık bir göstergesidir. TOGG arabasının üretimi ile Devrim arabaları arasındaki benzerlikleri ortaya koyduğumuzda TOGG'un önünün açıldığı, milli iradenin güçlü bir şekilde destek verdiği, hükümetin destek verdiği bir ortamda sanayimizin neleri başarabileceğini açıktır. Aynı şekilde savunma sanayinde dün bize top, tüfek bile yaptırmayanların, birkaç tane kurşun dışında hiçbir şeyin yapılmasına müsaade etmeyenlerin aksine bugün savunma sanayi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önü açıldığında ne büyük başarıların ortaya konulacağını azimli bir şekilde gösterilmiştir" dedi.



'TÜRKİYE SANAYİSİ BAŞARI ÖYKÜSÜ'



Türkiye'de sanayileşmeyle birlikte demokratikleşmenin de arasında bir ilişki olduğunu belirten Kurtulmuş, "Geldiğimiz noktada Türkiye sanayisi başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli bulmuyoruz çok daha ileriye gitmeliyiz, çok daha güçlü olmalıyız. Her alanda güçlü bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız. Türkiye Yüzyılı, teknolojide, sanayide, Ar-Ge'de, özellikle yüksek teknolojilerde, özellikle uluslararası ilişkilerde güçlü bir Türkiye olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı bir cümlede özetleyecek olursak, 'Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin Yüzyılı olacaktır.' Yarınımız, bugüne göre daha güçlü olacak, Türkiye'yi her anlamda büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Hepimiz güçlü bir Türkiye istikametinde elimizdeki imkanları aynı atalarımız gibi seferber ederek, gücümüzü sonuna kadar kullanarak Cumhuriyetimizin ikinci asrını, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı kurmanın huzurunu yaşayacağız" diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fabrika açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl temelleri atılan ve 42 milyon euro yatırım büyüklüğüne sahip Granit Slab Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metrekare olan bu fabrika, ürünlerinin yüzde 70'ini ihraç edecek. Bu tesis; dijitalleşme ve verimlilik odaklı üretim teknolojileri kullanacak. Yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granitler üretecek. Ürün başına yüzde 42 daha az karbon salınımı yapacak. Bu modern ve çevreci tesis; Çanakkale'mize ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi



'10 YILDA SERAMİK SEKTÖRÜ İÇİN 301 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde görevi devraldıkları günden beri Türkiye sanayisini; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:



"Türkiye Yüzyılı vizyonundan hareketle, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ediyoruz. İhracatımızda yerlilik payını artırırken bir yandan da sanayimizin ithal ürünlere bağımlılığını azaltıyoruz. Yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle seramik, stratejik öneme sahip. Bilindiği gibi; seramik malzemeler, yapı ve inşaatla birlikte mutfak gereçleri sektörlerinin en önemli girdileri arasında yer almakta. Öte yandan; askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da kullanıma sahip. Seramiğin yenilikçi kullanımları, kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak. Örneğin; hava araçlarımızın pilot kabinleri, seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de uçakların türbin kanatları seramikten imal edilecek. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesiyle birlikte seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma kavuştu. Sadece son 10 yıl içerisinde seramik sektörü için 34,7 milyar TL yatırım tutarında, 19 bin 598 istihdamı içeren 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Kütahya ve Yozgat'ta olmak üzere bu sektöre 2 organize sanayi bölgesi kazandırdık. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor."



'113 ÜLKEYE 1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE TÜRK SERAMİĞİ İHRAÇ EDİLİYOR'



Bölgesel kalkınmanın öncüsü Kalkınma Ajansları'nın seramik sektörüne yönelik yürütülen 29 projeye 71 milyon TL'lik destek sağladığını kaydeden Bakan Kacır, "Sağladığımız bu altyapı ve destek mekanizmalarıyla birlikte; Avrupa'da 2'nci, dünyada 6'ncı büyük üretici haline geldik. Kalite, markalaşma ve tasarım konusunda da oldukça ileri durumdayız. Ürün çeşitliliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Anadolu'da doğmuş, onlarca medeniyetin zenginleştirdiği Türk seramiği, bugün dünya pazarlarının aranan ürünü konumunda. Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosuyla birlikte sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. İnşallah bu sayılar daha da artacak, yeni yatırımlarla birlikte çok daha ileri seviyelere ulaşacağız" dedi.



'17 AR-GE VE 4 TASARIM MERKEZİMİZE DESTEK SAĞLIYORUZ'



Türkiye'nin, seramik sektöründe 1 numara olacağına inancının tam olduğunu da ifade eden Bakan Kacır, "Seramikte 1 numara olabilmek adına sektör temsilcileri başta olmak üzere hepimizin çaba göstermesi, dikkat etmesi gereken hususlar var. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim bunlardan en önemlisi. Bildiğiniz üzere; sınırda karbon düzenlemesi 2026'da yürürlüğe giriyor. Sektörümüzün bu düzenleme karşısında rekabetçiliğini korumak için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla iş birliğine hazırız. Öte yandan sektörün Ar-Ge ve katma değer odaklı uygulamalarının geliştirilmesini ve artırılmasını odağımıza aldık. İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası çalışmalarını başlattık. Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 365 proje ve 438 kişiye 479 milyon TL destek verdik. Teknoparklarımızda, seramik sektöründe toplam 40 firma faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte biri Çanakkale'de olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 Ar-Ge ve 4 tasarım merkezimize destek sağlıyoruz" diye konuştu.



'BU ÜLKEYE GÜVENEN HERKES KAZANDI'



Türkiye'nin insan kaynağı kapasitesi, kapsamlı yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemi ile son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştüğünü söyleyen Bakan Kacır, "Bu vesileyle de yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere seslenmek istiyorum. Hiç tereddüt etmeyin. Biz yatırım teşviklerimizle, Ar-Ge desteklerimizle, girişimci ve yenilikçi bir anlayışla her zaman yanınızdayız. Bu ülkeye güvenen, inanan, uzun vadeli düşünen herkes kazandı. İşte 66 yıllık güvenin eseri burada. Yeter ki siz de kendinize ve bu ülkeye inanın" dedi.



Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Kacır'a hediye takdiminde bulundu. Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Bakan Kacır beraberindekilerle birlikte Granit Slab Fabrikası'nın açılışını yaptı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı.