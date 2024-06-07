Kurban bayramından önce oruç tutulur mu, kurban bayramından önce oruç tutulur doğru mu yanlış mı? Bayramdan 1 gün önce oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde, birçok Müslüman dini vecibelerini en doğru şekilde yerine getirmek için çeşitli sorulara yanıt arar. Bu soruların başında ise Kurban Bayramı öncesinde oruç tutulup tutulmayacağı gelir. İslam dini, oruç tutmayı önemli bir ibadet olarak kabul ederken, bayram günleri ve öncesinde oruç tutmanın hükmü hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Peki, Kurban Bayramı'ndan önce oruç tutulması dinen uygun mudur?

KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.) zilhicce ayının ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği zilhiccenin ilk dokuz gününün yani Kurban Bayramı’ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür. Kurban Bayramı’nda oruç tutulmaz. Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek münasiptir. Bu ibadet kendi evinde kurban kesebilen Müslümanlar için uygundur.

Genel olarak, Kurban Bayramı'nda oruç tutulmaz ve bu bayramda, kurban kesmek ve kurbanın etini paylaşmak İslam dininde öne çıkan uygulamalardan biridir. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin yapılan bir açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:

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"Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur."

KURBAN BAYRAMI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).