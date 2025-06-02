Kurban bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve otoyollar bedava mı, bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara ücretsiz mi? soruları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olması sebebiyle, bu yıl da Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına yönelik beklentiler arttı. Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücüler, Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz, sorusunun yanıtına göre hareket edecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, bayramda ücretsiz köprüler ve otoyolların belirlenmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler bedava mı, ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurban Bayramı arefe günü bu sene 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 1. günü 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurban Bayramı arefe günü bu sene 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 1. günü 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

RESMİ TATİLLER 2025 || KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ VE TARİHLERİ



5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE: AREFE

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6 HAZİRAN 2025 CUMA: KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

8 HAZİRAN 2025 PAZAR: KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI 4. GÜN